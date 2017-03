Teun van de Keuken: formatie zou moeten plaatsvinden in benzinestation

In de hipsterbars vindt de bediening zichzelf veel interessanter dan de klant

Allereerst de hipsterbars. De GroenLinks/D66-hang-outs. De bediening is er over het algemeen niet geïnteresseerd in de klant. Waarom zou je, als je zelf veel interessanter bent? Elke keer als er weer zo'n bar uit de grond wordt gestampt, heeft die een concept - ze hebben allemaal een concept - dat de uitdrukking is van de allerindividueelste expressie van een frisse horecaondernemer, die toevalligerwijs precies dezelfde allerindividueelste expressie is als die van al die andere cafés in de voormalige volkswijk die in rap tempo het domein is geworden van de baardige laptopklasse: betonnen vloeren, een hoekje met rotanstoelen, een paar aparte biertjes op de tap en voorheen kip, burgers en pulled pork, maar nu van die gekke kleine broodjes (sliders), met buikspek of een miniburgertje erop, waarvoor je toch de hoofdprijs betaalt. Maar de bediening is niet alleen maar onvriendelijk. Als je eenmaal door het pantser van verwaande afstandelijkheid heen bent gebroken, is ze ook heel behulpzaam: mag ik een sojalatte met arabicakoffie en een zoetje, kan alles wat op dat broodje zit ook op een salade? Zonder een krimp te geven wordt het verzoek ingewilligd.



Verderop in de straat zitten de laatste oorspronkelijke bewoners van de volkswijk in PVV-café Het Snorretje en SP-bar Admiraaltje zich op te winden over al die hipsterflauwekul. En over het Turkse Denk-theehuis. Ook daar zien ze de ontwikkeling van hun buurt met lede ogen aan. Alles lijkt te gebeuren zonder dat zij er een stem in hebben.