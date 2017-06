Teun van de Keuken: De NOS-verslaggever tuinde vol in het lobbytrucje van Bionext

Journalisten zijn gek op lijstjes, verkiezingen en enquêtes. Mocht u als organisatie ook eens de pers willen halen, zet dan een vraag op uw website waarover mensen kunnen stemmen - 'Wat is de beste, mooiste of stomste dit of dat' - deel hem via Twitter, Facebook en uw nieuwsbrief en stuur de resultaten naar de tv- en krantenredacties. Bedenk daar een link met uw organisatie bij, die moet immers flink in beeld, en zorg dat je alles tot in de puntjes hebt geregeld als de media 'nog iets met dit onderwerp willen'. Succes verzekerd. Op de wat luiere redacties, die komen voor, zijn ze gek op hapklare brokken. Zeker voor een luchtig item - en waarom zou je een zwaar item maken als het ook luchtig kan? - nemen ze alles klakkeloos over wat u hebt bedacht.