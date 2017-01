Terroristen en andere gekkies kunnen nog even rustig slapen

'De route van Koningsdag, 27 april in Tilburg, ligt op straat', meldde het AD zaterdag. Goed nieuws, zou je zeggen, voor Oranjeklanten: hoeven ze voor het koekhappen en kruikenzeiken niet de lucht in, noch de koude Piushaven in.



Toch was er alarm. Niet alleen in het AD, maar ook in andere landelijke media, onder meer de NOS. Code oranje: 'Geheime route uitgelekt'. Aanstichter van de alarmfase bleek het Brabants Dagblad.



Geschrokken spoedde ik mij naar Tilburg. Bekend terrein: mijn journalistenmavo bevond zich er ooit in een troosteloze woonwijk vlak voorbij het slordige stulpje van Henny Vrienten ('Géén handtekeningen!