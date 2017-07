Te koop: e-bike met vogelvrijverklaring op de weg

Leve het Engels

Engels als onderwijstaal wordt afgeserveerd door Felix Huygen. Dat hijzelf en zijn docenten zich niet goed in het Engels kunnen uitdrukken als ze na jaren Nederlandstalig onderwijs plots in een andere setting terechtkomen (masteropleiding klassieke talen in het Engels), is dat geen bewijs dat Engelstalig onderwijs slecht is.



De enige bron is een publicatie van de Commissie Nederlands als wetenschapstaal van anderhalf decennium geleden; de tijd dat men nog een Nokia 3310 gebruikte. In deze publicatie wordt overigens enkel over gedrags- en maatschappijwetenschappen gesproken in tegenstelling tot de sterrenkunde, natuurkunde en informatica die hij noemt. Hat advies luidt: bacheloropleidingen in het Nederlands, masters niet. Maar in de masterfase komt men tot de finesse. Door de bachelor door te ploegen in het Engels kan men in de master opbloeien (in het Engels).



Trouwens, een student komt voor de inhoud, niet voor de taal waarmee die inhoud overgebracht wordt. Een universiteit kan onmogelijk verdienstelijk zijn voor het bevorderen van de wetenschap als het op een linguïstisch eilandje in de eigen taal probeert wetenschap te bedrijven.



Een rechtszaak over dit onderwerp is gedoemd te mislukken. Het gaat tegen de vrijheid van onderwijs in en de 'specifieke aard' (wetenschappelijk onderwijs) en is ook in strijd met de 'inrichting of de kwaliteit van het onderwijs' (op wereldwijd topniveau) en de 'herkomst van de studenten' (Europa en daarbuiten) noodzaken het gebruik van Engels.



Paul L. Smits, student masteropleiding Universiteit Twente en oud-voorzitter European Students Forum