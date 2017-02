Straatintimidatie is geen nieuw fenomeen

Ja, ik wil het Westen nog

'Er was een tijd dat het Westen wist waar het voor stond. Omdat het over zichzelf nadacht. Het behandelde met eerbied de begrippen rede en openbaring, vrijheid en verantwoordelijkheid. Waar die in tegenspraak waren leerde Europa die met elkaar in harmonie te brengen en er een bron van kracht van te maken. Het geloofde in de superioriteit van zijn muziek, literatuur en politieke idealen. Als het arrogant was, had het ook een traditie van berouw en twijfel om de scherpe kantjes eraf te halen en de horizon te verbreden. Het cultiveerde scepsis terwijl het de verleiding van cynisme vermeed. Europa geloofde dat dit allemaal de moeite waard was om te verdedigen, in de klas, in de kranten, in parlementen en op het slagveld.'



Wat een prachtig pleidooi voor Europa en het Westen, uitgerekend door zo'n 'linkse, leugenachtige vijand van het volk' als Bret Stephens.



Zet de tekst op flyers en posters, bezorg deze huis aan huis en hang ze op in Brussel en in alle nationale parlementen in Europa.



Johan Vlasblom, Utrecht