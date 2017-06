Stop met wildgroei van vakantieprojecten in Zeeland

Projectontwikkelaars en deelgemeenten hebben het blijkbaar voor het zeggen (en begrotingen of Icesavegaten van de gemeenten lijken te worden aangevuld), en de Zeeuwse bevolking en recreanten hebben het nakijken. De provincie houdt zich bijzonder afzijdig. Het kortetermijnbelang van het geld krijgt voorrang boven het langetermijnbelang van de Zeeuwen en hun kostbare leefomgeving. De waarde van Zeeland zit hem juist in de rust en het ongerepte landschap, maar enkelen zien de natuur slechts als een 'project dat ontwikkeld' dient te worden.



Als er zoveel interesse is om te investeren in Zeeland doe dat dan in groene energie, sociale woningbouw of onderwijs. Het idee dat investeringen werkgelegenheid opleveren, heeft geen fundering. De arbeidsmarkt in Zeeland is eerder krap, dus die vlieger gaat niet op.



Wat in Dishoek is gebeurd, moet een les zijn voor alle mensen die lijdzaam hebben toegekeken (ook ik zelf) en niet in verzet zijn gegaan. Zeeland moet geen wildgroei aan vakantieprojecten hebben, waar maar een paar mensen beter van worden. Mijn voorstel is een referendum te houden onder de Zeeuwse bevolking of er voldoende steun is voor de huidige ontwikkelingen. Als kiesgerechtigde van Zeeland ga ik hierin maar eens stappen overwegen.



Ineke Rijken, woont in Koudekerke