Dag van de Stilte

En wie meer wil weten over de ervaring van stilte: de Noorse ontdekkingsreiziger en bergklimmer Erling Kagge heeft recentelijk een heel boek gewijd aan dit onderwerp: Stilte - Jezelf staande houden in een wereld van lawaai.



Ook voor het bestuur van grote steden zijn lawaai en geluidsoverlast een toenemend punt van zorg. Voorbij zijn de tijden dat een stad trots was op het label 'the city that never sleeps'. In Amsterdam, bijvoorbeeld, is men van plan festivals naar de stadsrand te verplaatsen om de geluidsoverlast in de binnenstad te beperken en wie wil varen op de Amsterdamse grachten moet weten dat versterkte muziek op een open boot verboden is.

Stilte is dus niet alleen iets dat we bewust moeten opzoeken maar tevens iets dat we moeten koesteren en beschermen. Enige jaren geleden werd de laatste zondag van oktober tot de Dag van de Stilte verklaard en in elke provincie in Nederland zijn er zogeheten stiltegebieden; daar is de door mensen geproduceerde 'geluidbelasting' zodanig laag dat 'het ervaren van natuurlijke geluiden niet of slechts in geringe mate wordt verstoord', aldus de provincie Limburg op haar website. Er is zelfs een partij voor de stilte.