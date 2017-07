Stel forse fysieke eisen bij brandweer, ook aan vrouwen

Verschillen in spierkracht

In geen enkele sport kan een getrainde vrouw het nog winnen van een getrainde man

In de jaren '70 toen men heilig geloofde in de volledige maakbaarheid van mens en samenleving, was een kleine groep uit de sociale wetenschappen ervan overtuigd dat de verschillen in spierkracht tussen mannen en vrouwen grotendeels door cultuur en opvoeding bepaald werden. Van die dwaling zijn we inmiddels teruggekomen, maar het heeft er destijds wel toegeleid dat de fysieke eisen omlaag gebracht werden om bij voorbaat meer vrouwen toegang te geven tot fysiek veeleisende banen.



Omdat we de laatste eeuwen door de technologische vooruitgang minder spierkracht zijn gaan gebruiken, zijn ook de uiterlijke verschillen in spiermassa tussen mannen en vrouwen iets kleiner geworden. Een getrainde vrouw kan op fysiek gebied dan ook een minder getrainde man de baas zijn. Dat wordt echter geheel anders als zowel mannen als vrouwen flink gaan trainen. Door verschillen in biologisch aanleg en een andere hormoonhuishouding ontwikkelen mannen veel meer spiermassa dan vrouwen en in geen enkele sport kan een getrainde vrouw het nog winnen van een getrainde man.



Mannen zijn ongeveer 10 procent sneller op verschillende hardloopafstanden en tot 30 procent sterker (zie bijvoorbeeld records gewichtheffen). Deze verschillen zijn beslist niet kinderachtig. De sterk in opmars komende actiefilms waarin vrouwen met minder spiermassa toch het fysieke overwicht op mannen lijken te hebben kunnen dan ook echt naar het rijk der fabelen verwezen worden. In real life heeft een karakter als Arnold Schwarzenegger toch echt betere papieren om een zwaargebouwde gewonde uit een brandend huis te redden dan een Gal Gadot of welke andere Hollywood-heldin dan ook. Om die reden passen we in de sportwereld terecht positieve discriminatie toe: om vrouwen toch het genoegen van de overwinning te laten smaken, laten we mannen en vrouwen onderling strijden en niet tegen elkaar. Moeten we deze positieve discriminatie nu ook toepassen bij de brandweer en wat zijn de maatschappelijke implicaties daarvan?