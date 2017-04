Steeds meer lastige passagiers in Nederlandse vliegtuigen

Passagiers veroorzaken steeds vaker overlast in Nederlandse vliegtuigen, blijkt uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Vooral 'passagiers die hebben gedronken' zijn een last voor het cabinepersoneel, dat zijn nostalgie naar de tijd dat 'alleen maar nette mensen' vlogen niet onder stoelen of banken steekt. Een onderbelichte oorzaak van het probleem is vliegangst. Boven de wolken is menig dronkaard aviofoob. Een illuster voorbeeld was volkszanger André Hazes, die zichzelf als hij moest vliegen nog beduidend meer alcohol toestond dan anders. Dat kon leiden tot losse handjes. In januari 2000 verkocht Hazes een Noorse medepassagier zo'n klap dat die een gekneusd sleutelbeen opliep en op Schiphol aangifte deed. De volkszanger was alleen maar blij dat het vliegtuig weer aan de grond stond.