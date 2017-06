Steeds meer acceptatie voor regeerofobie

Kiezers hebben alle begrip voor de angst van partijen om regeringsverantwoordelijkheid te nemen

Kiezers hebben alle begrip voor de angst van partijen om regeringsverantwoordelijkheid te nemen. 'Het is natuurlijk heel eng om beslissingen te nemen waarop ik ze straks keihard ga afrekenen. Stel je voor, als het resultaat ons niet bevalt straffen we ze de volgende verkiezingen misschien wel met een nóg ingewikkeldere puzzel.'



Toch is regeerofobie nog niet overal doorgedrongen. VVD-leider Mark Rutte snapt er bijvoorbeeld helemaal niets van. 'Wij hebben al jarenlang lak aan ons imago. De ene kabinetsperiode doen we het met rechts, de volgende kabinetsperiode liggen we met links in bed. En bij elke verkiezing worden we daarvoor weer beloond.'