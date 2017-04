Staat onze herdenkingscultuur begrip van de geschiedenis in de weg?

Ook de populistische retoriek van Trump en Wilders lijkt op bepaalde passages uit Mein Kampf Ewoud Kieft

Door het lezen van Mein Kampf zie je hoe effectief Hitlers politieke strategie was. Ook zie je dat het meer raakvlakken met onze samenleving heeft dan we denken. Islamitische Staat lijkt nog altijd het meest op nazisme. Maar ook de populistische retoriek van Trump en Wilders lijkt erg op bepaalde passages uit Mein Kampf: in schema's praten; iets is heel erg goed of heel erg slecht; feiten zijn niet belangrijk; en je als stem van 'het volk' presenteren. Dat zijn overeenkomsten met de strategie van de nazipartij. Maar Trump en Wilders propageren geen geweld, verheerlijken de oorlog niet en zijn niet antisemitisch. In tegenstelling tot IS.



Of Mein Kampf aanzet tot haat en daarom verboden moet blijven? Die haat, die frustratie, die is er al. Moeten we onze kop in het zand steken? Het boek is er. Het is de belangrijkste bron van de nazi-ideologie, die ertoe heeft geleid dat 6 miljoen joodse Europeanen zijn vermoord. Als we de leuze 'dat nooit meer' serieus willen nemen, moeten we de geschiedenis en de aantrekkingskracht van het nazisme serieus nemen. Anders zeg je wel 'dat nooit meer', maar doe je geen enkele moeite dat te voorkomen.'