Staan nu ook Shell en Unilever in de uitverkoop?

In 1987 keerde de toenmalige verzekeraar Nationale-Nederlanden zich bij monde van de latere ING-topman Aad Jacobs publiekelijk tegen het vijandige overnamebod van Elsevier op uitgeverij Kluwer. Wat tot dan toe not done was - als institutioneel belegger naar buiten treden - durfde hij.



Op het NOS Journaal liet hij weten dat Nationale-Nederlanden haar aandelen Kluwer niet zou aanbieden aan Elsevier. Nationale-Nederlanden was niet gecharmeerd van vijandige overnames of van aandeelhouders die voor de korte termijn gingen. Omdat Nationale-Nederlanden de grootste belegger van het land was, gaf dat de doorslag.