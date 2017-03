Sport verbindt, ook vlak voor de verkiezingen

De zon schijnt onder een dak in Belgrado. Die zon is een man in oranje, een sprinter in het huis van de atletiek. Liemarvin Bonevacia holt twee rondjes door de zaal en viert brons op de EK indoor. 'Als Nederland blij is, ben ik ook blij', concludeert de loper uit Curaçao tijdens een gesprek met de NOS.



Hij is een man met een hoog Churandy Martina-gehalte. Volop blijheid dus. Vrijheid. Als Bonevacia zijn 400 meter rent, danst een aura van luchtigheid met zijn spierbundels mee. Hij is een showman, die sprint met een modieuze zonnebril op de neus.