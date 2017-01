Spanningsopbouw is niet meer aan mij besteed

'Hoezo staat Pitch Perfect 3 nog niet op Netflix? In Amerika draait hij al een week!' Het nettoresultaat is dat ik elke avond illegale torrents zit te streamen, want die nemen de consument wél serieus. En zelfs dan ben ik nog ongeduldig: sommige series gooien ze niet in één keer op het net, nee, ze laten je gewoon een week wachten op de volgende aflevering. U leest het goed: wachten. Alsof ik in communistisch Polen woon en in de rij moet gaan staan voor een brood, kom op zeg.



Dat ongeduld sluipt ook mijn kijkgedrag binnen. Ik heb van die handige pijltjestoetsen op mijn laptop, dus als ik me in een scène verveel, kan ik daarop tikkend steeds mootjes van vijf seconden overslaan. Zodra ik een auto zie, bijvoorbeeld, druk ik tik-tik-tik op de pijltjestoets, net zolang tot de auto is geparkeerd, de schurk uitgestapt, door de draaideur van het hotel gelopen, de lift heeft betreden, bij het naar boven gaan zijn geluidsdemper op zijn pistool heeft geschroefd, op de elfde verdieping is uitgestapt, de gang afgelopen en op de deur van de held heeft geklopt: dat alles in de wetenschap dat er in die tijd niets gebeurt wat nodig is om het verhaal te volgen en dat de actie daarna pas weer begint. O wacht, ze gaan praten. Tja, aangezien alleen de eerste en de laatste twee zinnen van een dialoog belangrijk zijn, skip ik tik-tik-tik al het loze geklets.