Soms moet men zijn innerlijke Trump aanspreken

Dus op een dag zat ik klaar met een potje thee om haar uit te leggen welke uitbreiding van haar takenpakket ik voor mij zag. Ik nam haar mee het huis rond, wijzend op wat er schortte. Dat voelde zo koloniaal en neerbuigend, dat ik mijn instructies lardeerde met typisch Nederlandse formuleringen als: 'wanneer je tijd hebt', 'als je eraan toe komt' en: 'als je denkt dat het nodig is'. Deze manier van instrueren heet 'aangeven'. Als in: 'ik heb toch duidelijk aangegeven dat ik het op prijs zou stellen als je...' In andere landen geeft de baas niks aan. Daar zegt-ie gewoon wat je moet doen. Wij geven 'feedback' en hopen dat het wordt 'opgepikt'.



Het gevolg: er was geen gevolg. Het bleef lekker ruiken, de deurklinken bleven plakken. Ik nam me voor haar weg te sturen. Dat was een jaar geleden. Ze is tenslotte lief, Afrikaans en analfabeet (denk ik; geen van deze dingen weet ik natuurlijk zeker). En als ze weg is, moet ik een nieuwe hygi├źneconsultant vinden, die ik ongetwijfeld opnieuw dingen moet aangeven. Ik wil gewoon iemand die vanzelf alles weet en kan en doet, zodat ik geen toneelstukje hoef op te voeren waarin ik het strenge baasje speel. Want wie hou ik voor de gek? Ik vroeg mijn vrienden of zij zo iemand kenden, of zij er misschien eentje hadden met wie ze gelukkig waren. Tot mijn niet zo heel erg grote verbazing kon niemand een properheidsmanager aandragen die ze mij echt konden aanbevelen. Of ze deed niks, of ze had een enorme handleiding. Een vriend had een heel goede, maar hij mocht van haar geen schoenen in huis dragen en geen kat kopen, hoewel zijn kinderen dat graag wilden.