SM: Een kunstvorm, maar niet voor iedereen

Toch zie ik hem nog wekelijks voorbijkomen, deze bekakte Britse schreeuwlelijk (wat doen ze daar toch op die kostscholen met die jongens dat ze zo, ahum, avontuurlijk worden?), en elke keer zie ik het plaatje dat ik u zojuist geschilderd heb. Dat moet hij weten. De arme ziel, denk ik dan, maar misschien vond hij de hele affaire bevrijdend. In ieder geval ben je daarna voorgoed immuun voor gêne, lijkt mij. En dat hij nog gewoon werk heeft, zeer publiek werk zelfs, pleit voor alle betrokkenen.



Ik ben één keer een van de winkels binnen geweest. Ik had een gemaskerd bal, en vanuit die burgermansooghoek had ik een Venetiaans masker zien hangen. Het was er muisstil - een winkel zonder muziek, in 2017: creepy. De verkoopster sprak me niet aan, waarschijnlijk omdat ze gewend was aan klanten die in stilte en anonimiteit willen neuzen. Ik vroeg of ze maskers had, voor een feestje. Zwijgend liep ze naar achteren, dus ik volgde haar maar, me er pijnlijk van bewust dat ze me nu al in een rollenspel had gekregen. Achter in de winkel was een trap naar beneden. 'In de kelder', zei ze, veelbetekenend. Er hing een kettinkje voor de trap, dat ze voor me losmaakte. Terwijl ik de trap afliep, maakte ze het achter me weer vast. Het was een klein, subtiel gebaar, maar genoeg om gillend weg te willen rennen.



Het is inderdaad kunst; mooi, maar niet voor iedereen.



