Slordig: Willem-Alexander wéér niet op tijd stopgezet en dus stilzwijgend verlengd

Volgens historicus Geert Mak is de lange band van de Nederlandse bevolking met het koningshuis vooral toe te schrijven aan een ongelukkige combinatie van laksheid en ingewikkelde procedures. 'Eigenlijk is Nederland al sinds 1816 klaar met het koningshuis, maar het lukt elk jaar maar niet om het op tijd stop te zetten. In 1917 is een halfbakken poging gedaan om koningin Wilhelmina te annuleren, maar dat ging op het laatste moment mis omdat Troelstra zijn DigiD-wachtwoord was vergeten en hij niet genoeg tijd meer had om een nieuwe aan te vragen.'



Volgens Willem-Alexander ligt de verantwoordelijkheid om hem op tijd stop te zetten bij Nederland. 'Je mag van de burger tegenwoordig best wel een beetje zelfredzaamheid verwachten. Dit is een koninkrijk, geen hotel.'