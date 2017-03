Slecht nieuws leidt tot meer polarisatie

Henk Kooiman is gepensioneerd bouwinspecteur. In zijn woonplaats Lekkerkerk is geen moskee, er wonen ook nauwelijks moslims. Toch is hij ervan overtuigd dat ze binnen afzienbare tijd in de meerderheid zullen zijn en de sharia zullen invoeren. Dan moet zijn vrouw verplicht een hoofddoekje om. Als ik hem vraag hoe hij daarbij komt - moslims vormen immers maar 5 procent van de bevolking - zegt hij: 'Maar waarom gaat het in de media dan 70 tot 80 procent van de tijd over de islam?'



In Nederland kennen we elkaar niet meer. De vraag is of de media, met hun focus op slecht nieuws, hier niet mede verantwoordelijk voor zijn. De afgelopen maanden reisde ik met collega Christel Voorn voor Nieuwsuur door het land om met burgers te praten over de stand van het land en de politiek. We trokken van voedselbank naar bejaardencentrum, van achterstandswijk naar hightechbedrijf. Van de ene naar de andere bubbel in dit door diepe kloven verdeelde land. Hoewel wij eigenlijk over de politiek wilden praten, ging het vaak al snel ook over de journalistiek. Arm en rijk, ondernemers en kerkgangers, jong en oud, ze maken zich niet alleen zorgen over toon en inhoud van het debat en de polarisatie. Vrijwel allemaal zien ze de journalistiek als deel van het probleem.



'Dan moet ik toch u aanspreken,' zegt de kerkganger in Hoogeveen als ik hem vraag waarom hij denkt dat er zo weinig begrip is voor vluchtelingen. Hij heeft zojuist uitgelegd dat de asielzoekers in zijn gemeente nauwelijks problemen veroorzaken en dat de aantallen vluchtelingen die naar Nederland komen 'een druppel' zijn in vergelijking met wat er in de regio wordt opgevangen. Dat perspectief heeft hij gemist in de pers. Een vrouw uit het chique Amsterdam-Zuid vertelt dat haar beeld van de multiculturele samenleving is veranderd sinds ze een koffietentje opende in het 'diverse' Amsterdam-Oost: 'Het is in het echt heel anders dan je op tv ziet.'