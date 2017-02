Sheila Sitalsing: 'Van alle opportunisten en charlatans is Henk Krol mijn favoriet'

Anderhalve dag later lag arme Henk vastgeketend in zijn hok, blaffend naar de maan

'Het is kiezen tussen twee kwaden', piepte hij de luchtfietserij van zijn partij weg. Daar, hij had het toegegeven: de valse belofte van 'een welvaartsvaste AOW op 65 jaar' waarmee hij roedels goedgelovigen heeft verlokt, is quatsch. Buiten begonnen de vogels opgewonden te kwetteren: Heb je het al gehoord? Henk Krol heeft iets gezegd dat klopt.



Anderhalve dag later lag arme Henk vastgeketend in zijn hok, blaffend naar de maan. Jan Nagel, partijleider en ontdekker van de rancuneuze oudere als electoraal wingewest, had krachtdadig ingegrepen. Krol moest zwijgen. Nagel ging de toegestroomde pers uitleggen dat Henk zich had vergist, dat de sprookjes van 50Plus wél kunnen, dat de kiezers bijtijds en met volle zakken met pensioen kunnen, dat dit waarschijnlijk inderdaad toch mogelijkerwijs 12 miljard euro kost, dat dit geen enkel probleem is omdat de rest van het land - de werkenden, de bedrijven - deze rekening prompt en zonder morren gaat betalen, dat Oranje volgend jaar het WK-voetbal wint, dat er in het Oosten van het land een populier is gezien die tot aan de hemel groeit, dat 50Plus binnenkort een einde aan de regen zal maken.