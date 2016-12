Sheila Sitalsing: gettotoerist die naar Molenbeek gaat valt te prijzen

Over getto- en sloppenwijktoerisme woedt al jaren een debat. Vroeger, toen het enige tijd in de mode was om films over Amerikaanse bendeoorlogen te maken, had je weleens commotie over bustours door verpauperde Amerikaanse binnensteden voor witte Europese toeristen. Op veilige afstand arme zwarte mensen kijken à raison van 45 dollar per persoon om, eenmaal weer thuis, te kunnen snoeven dat je 'in de getto' was geweest en heus wel wist hoe het eraan toeging, daar in de straten van de Bronx.



Sloppenwijktoerisme is inmiddels vooral populair in verre, arme landen. Naar de townships van Johannesburg, naar de favela's van Brazilië, naar de sloppenwijken van New Delhi: het is weer eens wat anders dan twee weken Phuket of de trappen van de Eiffeltoren bestijgen.

Je kunt het voyeurisme noemen, of exotisme, of dierentuintoerisme, maar misschien is het wel een betere vorm van toerisme