Seksueel misbruik heeft nooit maar één verklarende factor

Heel goed dat koepelorganisatie NOC*NSF ernst lijkt te maken met seksuele grensoverschrijders in de sportwereld. Afgelopen woensdag riep ze de driekoppige commissie-De Vries in het leven. Doel: 'Een nader beeld krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie in de sport.'



Zo'n onderzoek komt, aardig gezegd, niets te vroeg. De laatste maanden blijkt immers eens temeer dat schandalen als rond judocoach Peter O. (1996), zwemleraar Benno L. (2009) en hockeytrainer Luigi C. (2014) geen betreurenswaardige incidenten zijn geweest. Dat seksueel misbruik in de sport vaker voorkomt. Verbijsterend vaak. Een enquête onder tweeduizend volwassen Nederlanders wees een paar jaar geleden al uit dat 5,5 procent van hen in hun jeugd was 'aangerand of verkracht' in sportverband: door trainers, coaches, maar ook door team- of clubgenoten.