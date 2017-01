Schwarzenegger tegen Trump: 'You're terminated!'

De aanstaande president had graag willen aanblijven als presentator, maar hij krijgt het de komende tijd toch al erg druk met het uitspreken van de bekende uitsmijter: 'You're fired!' Je begint te vrezen dat het optreden van de acteur en bodybuilder in The Apprentice wel eens een keerpunt kan worden in de Amerikaanse geschiedenis: de overgang naar een televisiemonarchie. Het is niet uitgesloten dat Schwarzenegger, die over een ego beschikt dat niet onderdoet voor Trumps zelfbeeld, het programma ook zal gebruiken als springplank voor het Witte Huis. Hij oefende al op de uitsmijter die hij dan tegen Trump zal uitspreken in het Witte Huis: 'You're terminated!'