Schrijft de Volkskrant te veel over Netflix?

Dat blijkt uit eerdere verhalen over de nauwelijks transparante bedrijfscultuur, over series die de hoge verwachtingen niet inlosten en over de keerzijde van algoritmen waarmee kijkgedrag wordt beïnvloed. Van maatvoering is de redactie zich bewust, zegt de chef. Maar op het terrein van film zal er bijvoorbeeld alleen maar meer aandacht komen voor Netflix. 'Nu schrijven we over alle bioscoopreleases, maar de premières bij Netflix, zoals Okja, behandelen we willekeurig. Terwijl er inhoudelijk geen enkele reden is deze films niet evenveel aandacht te geven.'



Ook elders in de krant rukt Netflix gestaag op. Afgelopen jaar werd in 160 artikelen aan Netflix gerefereerd. Dikwijls als bijzaak, maar daarom niet minder veelzeggend. Citaat van een onderzoeker in de krant van dinsdag over jongeren die steeds later aan seks beginnen: 'Je kunt hele weekenden doorbrengen met Netflix kijken en het bijwerken van je Facebookpagina. En alle dingen die tijd kosten, betekenen dat er minder aan seks wordt gedaan.' Het werkwoord 'netflixen' is in opkomst: dit jaar vier keer in de Volkskrant, drie keer in NRC Handelsblad, vijf keer in Het Parool. Afgelopen week muntte PvdA'er Paul Depla het woord 'netflixisering' om het ontstaan van 'groepjes die in hun informatiebubbel leven' aan te duiden.