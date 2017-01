Schokland is nog steeds te zien in het polderlandschap

Brief van de dag: Schokland raakte nooit verloren

In het interview met geo-archeoloog Don van den Biggelaar, die morgen promoveert op een proefschrift over de geologische geschiedenis van het Zuiderzeegebied, wordt gesproken over de stormvloeden waardoor het gebied eeuwenlang is geplaagd. De gevolgen ervan zijn groot geweest door verlies van land (Wetenschap, 30 januari). Uiteindelijk 'raakte Schokland er in de 19de eeuw weer door ontvolkt', zegt hij.



Dat is echter niet helemaal juist. Schokland werd namelijk in 1859 op last van de overheid ontruimd, omdat in de daaraan voorafgaande decennia de visserij sterk was achteruitgegaan. Dat was het enige bestaansmiddel op het eiland, dat te klein en te onvruchtbaar was voor landbouw of veeteelt. Nadat ook een experiment met werkverschaffing in de textielweverij was mislukt, kwam de regering tot dit besluit.



Maar ook nadat het eiland was ontvolkt, werd het niet aan de golven prijsgegeven. Waterstaat bleef het eiland tegen het water beschermen omdat het een belangrijke functie had als golfbreker voor de westkust van Overijssel. Toen dan ook de Noordoostpolder droog viel in 1942 bestond Schokland nog, zoals het ook nu nog steeds te zien is als de langgerekte verhoging in het polderlandschap.



Pieter Korver, historicus, Lelystad