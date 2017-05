Schiphol zet eigen reputatie op spel als service in terminals niet verbetert

Duurdere tickets

De drukte op Schiphol leidt tot een hogere prijs voor vliegtickets. Gemiddeld is de reiziger 5,65 euro per ticket meer kwijt omdat de capaciteit van de Amsterdamse luchthaven op piekmomenten beperkt is.



Succes en schade

Een grasveld met een paar loodsen, meer stelt Schiphol niet voor in 1916. Honderd jaar later vervoert Schiphol meer dan 58 miljoen passagiers per jaar. Scroll mee door een eeuw onstuitbare én omstreden groei.



Risico's

De snelle groei van Schiphol met de wirwar aan start- en landingsbanen, het is een riskante mix als het om de veiligheid gaat. De grootste uitdagingen voor Europa's vierde luchthaven (+).