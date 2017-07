Schadevergoeding voor kinderen die klassenfoto misten is aanvechtbaar

Afweging van ouders

Twee Haagse meisjes, die het bezoek van de schoolfotograaf moesten missen vanwege het Offerfeest, krijgen een schadevergoeding. Dat oordeelde de Haagse kantonrechter vandaag in de rechtszaak die de ouders van de kinderen hadden aangespannen tegen hun school.

De rechter vindt het gevorderde bedrag terecht absurd, maar meent niettemin dat er sprake was van discriminatie. Geen bewuste discriminatie, maar het maken van 'indirect onderscheid'. Dat wordt in de wet omschreven als 'een ongeschijnlijk neutrale handelwijze die personen met een bepaalde godsdienst (ras, geslacht, etc.) bijzonder treft'.



Dat 'indirecte onderscheid' is subjectief en kan dus eindeloos worden opgerekt. Maar dan nog is de uitspraak van de rechter aanvechtbaar. Het zijn immers de ouders die de afweging maken wel of niet gebruik te maken van hun recht om op religieuze gronden vrij te vragen. De consequentie is dan onvermijdelijk dat de verzuimende leerlingen lessen en andere activiteiten missen.



Daar komt nog bij dat we in Nederland vrijheid van onderwijs kennen. Moslimouders die, in dit geval, hebben gekozen voor een bijzondere Montessorischool moeten de identiteit van die school respecteren. Ze hadden immers ook kunnen kiezen voor een islamitische school die hun geloof uitdraagt of voor een openbare school waarin ze gelijke rechten hebben als niet-moslims.