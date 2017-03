Rutte versus Wilders was een voorgekookte schijnvertoning

Maandagavond was het debat waarnaar we vele weken hadden uitgekeken. Mark Rutte en Geert Wilders stonden tegenover elkaar in een zaal van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het debat waarnaar we vele weken hadden uitgekeken duurde 35 minuten, vijf minuten langer dan aangekondigd.



Het debat waarnaar we vele weken hadden uitgekeken was extra interessant omdat een van beide deelnemers zich de bijna afgelopen verkiezingscampagne alleen had laten zien bij WNL (niet in een debat), bij Omroep Max (niet over politiek), bij het Jeugdjournaal (lollig), gisteren in De Telegraaf - in het meest chagrijnige interview uit de politieke historie -, bij een viskraam in Volendam en overvloedig op twitter, met tweets en in elkaar geprutste nepfoto's.