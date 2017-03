Rutte: inreisverbod voor ministers uit moslimlanden waarvan Ankara hoofdstad is

'Het gaat echt om een heel specifieke groep landen', zegt Rutte. 'We weren alleen ministers uit islamitische landen die gesticht zijn door Atatürk, die deels in Europa en deels in Azië liggen, waarvan de vlag rood is met een witte krimpende maan en een witte ster en die Tarkan en Selçuk Öztürk hebben voortgebracht.'



De premier benadrukt dat de maatregel tijdelijk is: na 16 april zijn ministers uit de betreffende landen weer welkom. Toch is in islamitische landen aan de Bosporus boos gereageerd. 'Wat Nederland nu doet, is hetzelfde als wat Nigel de Jong in 2010 in de WK-finale deed', stelt Recep Tayyip Erdogan, president van een van de getroffen landen. 'Is dat nou een gedecentraliseerde eenheidsstaat en parlementaire democratie binnen een constitutionele monarchie, waar ook waterschappen worden verkozen?'