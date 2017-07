Russen kraaien victorie na G20

Het duidelijkst is de breuk te zien bij het klimaatbeleid: daar vond Trump de andere G20-landen als één blok tegenover zich. Maar er tekende zich al een barstje af in het verenigde front: president Erdogan begint te aarzelen nu de VS zich uit het klimaatakkoord van Parijs terugtrekken en de beloofde compensatie voor Turkije in gevaar komt.



Op het heikele punt van de vrijhandel - in de ogen van Trump doorgaans een mechanisme om de Amerikanen af te zetten - wisten de leiders een flinterdun compromis te vinden: tegen protectionisme, maar 'legitieme' beschermingsmiddelen zijn toegestaan. Ook zal er naar de Amerikaanse klachten over oneerlijke concurrentie op de wereldmarkt voor staal worden gekeken. Maar of dat genoeg is om het gevaar van een handelsoorlog af te wenden, moet nog worden bezien.