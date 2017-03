Roepen dat onze cultuur wordt bedreigd, hoe lang kan het nog?

Straks mogen we zeker ook geen schaaltje ribbelchips meer

En de traditie wordt nog veel verder uitgekleed, zegt Heijmans. 'Op Facebook heb ik al verhalen gelezen over mensen die op zaterdagavond niet eens meer gezellig op de bank mogen zitten, of hun haartjes mogen kammen. Straks mogen we zeker ook geen schaaltje ribbelchips meer. Dan staat iedereen met klitten in het haar zwijgend zoute sticks te eten.'



Dat is niet meer het land waar Heijmans voor staat: 'In het land waarin ik ben opgegroeid kon je nog zonder problemen roepen dat onze cultuur wordt bedreigd zonder dat iemand tegen je zei: 'Dat valt toch best wel mee?''