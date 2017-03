Rob Oudkerk: 'Me kandideren als voorzitter PvdA? Niet eens heel raar idee'

'PvdA kan het af zonder Rob' De PvdA kan het verder af zonder Felix, Rob en Bram, schrijft historicus Gertjan Haaijer vandaag in een opiniestuk. Jullie tijd is geweest, de volgende generatie is aan de beurt.

Zaterdag bezocht ik de PvdA-ledenraad. 'Verrader' sisten sommige leden me toe, vast indachtig de kop in de Volkskrant van afgelopen vrijdag 'Een partij als de PvdA heeft niet eens vijanden nodig' (Ten eerste, 17 maart). Daarin werd onder meer bericht dat ik - niet voor de eerste keer - in het openbaar gesuggereerd had dat we ons als PvdA wellicht beter konden opheffen. Ik gebruikte weliswaar andere woorden, maar het 'ophefframe' was alweer in elkaar gezet voor ik ook maar iets had kunnen uitleggen over het waarom.



Het deed me denken aan hoe mijn uitspraak over raddraaiers in Amsterdam-West in 2002 - ik zei kutmarokkanen - geframed werd alsof ik daarmee een hele bevolkingsgroep bedoelde: dat heb ik nooit meer uit dat valse frame kunnen halen. Framing: ik gruw ervan in de politiek.