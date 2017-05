Reve kreeg het zwaarder te verduren dan GeenStijl

Brief van de dag: Reve werd wel te grazen genomen

In het debat over GeenStijl stelt Harry Walstra (O&D, 17 mei) dat door journalisten nooit is opgeroepen tot een boycot van Gerard Reve voor de befaamde passage uit Brief uit het huis genaamd Het Gras in Nader tot U (uit 1966). Strikt genomen is dat misschien juist: Reve kreeg slechts de Tweede Kamerleden Algra en Van Dis achter zich aan wegens godslastering, hetgeen hem kwam te staan op een bijna twee jaar durend gerechtelijk proces wat nog wel iets anders is dan de oproep om een boycot.



Maar Reve werd enkele jaren later door journalist Boudewijn Büch in een interview wel degelijk te grazen genomen in Het Parool vanwege zijn vermeend racistische borreltafeluitspraken, en Büch kreeg daarvoor rugdekking van zijn toenmalige hoofdredacteur Wouter Gortzak.