Reiseführer, want op zijn Duits klinkt alles lekker dwingend

Vooraanstaande uitgeverijen smeken mij om een dodenbomenreisgids te maken over Portugal

Ik, Arthur van Amerongen is in feite een soort minireisgids voor Portugal. Sinds ik hiermee begon, nu ruim vijf jaar geleden, is het aantal Nederlandse toeristen dat de Algarve bezoekt, vervijfvoudigd. Restaurant Marisqueira Rui in Silves laat dagelijks een Antonov-vrachtvliegtuig naar Mozambique vliegen om de door mij bejubelde scampi te halen.



Vooraanstaande uitgeverijen smeken mij om een dodenbomenreisgids te maken over Portugal. Ik ben hierover in conclaaf gegaan met kunstbroeder Arie Pos te Porto, de officiële biograaf van Gerrit Komrij. Na een paar kruikjes medronho besloten we die reisgids wel in elkaar te willen flansen, op voorwaarde dat we allebei een euro per woord vangen.