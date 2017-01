Reiscontrole noodzakelijk kwaad tegen terrorisme

Een vanzelfsprekende stap is dat niet, want het vrije verkeer van personen was dertig jaar lang heilig in Europa. Maar Amri was niet de eerste terreurverdachte die zonder veel problemen internationaal kon reizen. Ook mensen die geregistreerd staan als gevaarlijk, ondervinden daarbij weinig problemen. Zij maken gebruik van de beperkingen die de Schengenregels de marechaussee opleggen. Treinen bijvoorbeeld mogen slechts steekproefsgewijs worden gecontroleerd: niet alle treinen per dag op een traject en hooguit twee coupés per keer. Meer is pas toegestaan bij ernstige bedreigingen van de binnenlandse veiligheid.

