Redelijke vergoeding dure taaislijmziektepil is denkbaar

Het niet vergoeden van Orkambi voor patiënten met taaislijmziekte heeft veel stof in de media doen opwaaien. Orkambi kost naar schatting 1,9 miljoen euro per patiënt (gemiddeld 170 duizend per jaar), maar leidt tot een aanzienlijke winst van 4,64 levensjaren die gecorrigeerd zijn voor kwaliteit van leven (de quality-adjusted life years of qaly's) ten opzichte van de standaardbehandeling. De kosten-effectiviteitsratio is 400 duizend euro per gewonnen qaly. Het gaat hier dus om veel gezondheidswinst, maar ook om veel geld.



In Nederland rekenen we met een maximale drempelwaarde van 80 duizend euro voor ziekten met een hoge ziektelast. In dit geval zou door de fabrikant een korting van 80 procent gegeven moeten worden.