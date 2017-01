Radio 50Plus, de zender waar Henk Krol wél te horen is

Daar veer je toch even van op vanuit je sta-op-stoel: Henk Krol begint een eigen radiozender. Of eigenlijk: zijn politieke partij, maar dat is hetzelfde. Opgewekt zat ik maandag dan ook klaar voor Radio 50Plus, een internetzender.



Helemaal voor mij. Want ik ben groot liefhebber van radio. En ja, ik kan er niet omheen: de 50 ligt knalhard op tafel, al hoop ik de Plus eeuwig vóór te blijven. Die Plus zit vol minnen van windjacks, hoortoestellen en e-bikes. Niets tegen de 50, integendeel, maar het lijkt me zo zwoegen om permanent Anita Witzier op je bagagedrager met je mee torsen.