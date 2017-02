PvdA zou de Postbank van de politiek kunnen zijn

Er is geen partij die de emotie van solidair patriottisme groot maakt, zoals de Postbank dat ooit deed

Solidariteit. Het zit in onze genen. De Postbank werd er ooit groot mee. U herinnert zich vast het lied 15 miljoen mensen. 15 miljoen mensen die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde.



Solidariteit hoort bij Nederland. We zijn er trots op. We worden er zelfs gelukkig van, betoogt sociaalpsycholoog Ap Dijksterhuis.



Het opvallende is dat we de emotie van solidariteit nauwelijks horen in de politieke arena. We horen het woord misschien af en toe wel, maar voelen doen we het niet. Er is geen partij die de emotie van solidair patriottisme groot maakt, zoals de Postbank dat ooit deed. Terwijl veel partijen solidariteit in hun DNA hebben zitten. Zeker links Nederland. De PvdA werd er zelfs er in 1946 voor opgericht. Solidair patriottisme als tegengeluid van het nationaal patriottisme. Het geluid van meedoen in plaats van uitsluiten. De PvdA zou er zomaar eens de verkiezingen kunnen winnen.



Marc Oosterhout is reclameman en deze maand gastcolumnist op Volkskrant.nl/opinie.