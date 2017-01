PvdA pleit voor invoering basiszetels

In de Finse gemeente Puumala hebben ze het idee van basiszetels al jaren geleden geïmplementeerd. Volgens Asscher is het daar een groot succes: 'De angst dat partijen niets meer doen door de basiszetels is ongegrond. Het accent is alleen verlegd. Waar bijvoorbeeld de lokale arbeiderspartij eerst veel tijd kwijt was aan campagne voeren of verantwoording afleggen, is er nu veel meer ruimte om te doen wat echt belangrijk voor ze is: politiek bedrijven.'



VVD-leider Mark Rutte ziet niets in het plan van Lodewijk Asscher: 'Het is niet de taak van de overheid om behoeftige partijen te helpen. Daar heb je je politieke partners en je ouders voor.'