PvdA heeft met kolencentrales last van kortetermijngeheugen

Ook het toenmalige milieuactivistische Kamerlid Diederik Samsom was voor de kolencentrales

Voormalige rokers zijn doorgaans het minst tolerant als het gaat om roken binnenskamers. Nadat zij decennialang op bezoek de ene sigaret na de andere opstaken in een omgeving van niet-rokers en kleine kinderen en lacherig reageerden op tegenwerpingen, komt het besef vaak met de jaren. Inmiddels is het gelukkig zo ver dat het niet meer acceptabel is om binnenshuis te roken. Deze maatschappelijke ommezwaai is van verrassend recente datum.



De huidige reactie van de PvdA op kolencentrales doet ons denken aan deze ommezwaai in het maatschappelijk rookgedrag. Het is nog niet zo lang geleden dat de PvdA groot voorstander was van de bouw van kolencentrales, drammerig geen andere mening duldde en de ene na de andere centrale wilde openen.



In juli 2007 drukte PvdA-milieuminister Jacqueline Cramer de bouw van vier kolencentrales door in de Tweede Kamer. Haar argument was dat de overgang naar een duurzame economie niet mogelijk is zonder op korte termijn kolencentrales te bouwen. De bewindsvrouw verweet de Kamer een gebrek aan begrip: 'Voor elektriciteit hebben we kolen, gas of kernenergie nodig. Een alternatief is er niet.' (Trouw, 3 juli 2007). Ook het toenmalige milieuactivistische Kamerlid Diederik Samsom was voor de bouw indien de centrales gingen voldoen aan strenge voorwaarden zoals de opslag van CO2 en de mogelijkheid om biomassa te stoken.