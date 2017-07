Proefpersoon vs. onderzoeker over epo: kun je op basis van Leids onderzoek zeggen dat het werkt of niet?

Adam Cohen, directeur Centre for Human Drug Research, reageert:

'Wat we hier zien is een strijd tussen geloof en wetenschap. Mensen die simpelweg denken 'epo werkt', en wetenschappers die een experiment organiseren om te méten of iets werkt.



'Vanzelfsprekend had ik het liefst in de winter een experiment van twee weken op Majorca gehouden met profrenners. Dat is niet mogelijk, profrenners mogen geen middelen op de dopinglijst gebruiken, ook niet buiten het wielerseizoen. Daarom deden we het experiment met 48 goed getrainde amateurrenners. De helft kreeg epo, de helft een placebo. Een van de proefpersonen zal vast wel eens hebben gevraagd 'en als ik nu epo krijg en het werkt niet, zit het dan allemaal tussen de oren?'. En dan zal ik iets geantwoord hebben als 'zou kunnen'.



'Als ik vooraf al had geweten wat er uit het experiment kwam, dan had ik dat experiment niet hoeven organiseren. Deze proefpersoon, Mark de Bruijn, zegt dat hij een slechte dag had en in zijn eentje de klimtijd van de epo-groep daardoor flink omlaag haalde. Maar dat is erg geredeneerd vanuit het individu: je moet naar de hele groep proefpersonen kijken. In beide groepen - epo en placebo - zaten even sterk getrainde mannen. In beide groepen - epo en placebo - stapten twee renners af omdat ze het te zwaar vonden.



'Onze critici zeggen: epo heeft op profrenners een totaal ander effect dan op amateurs. Dan zeg ik: oké, dan zou je dus verwachten dat epo bij onze proefpersonen op de best getrainde mannen een sterker effect heeft dan op de minst getrainde mannen. Bleek niet zo te zijn.



'Onze critici zeggen: een paar labtests en één beklimming van de Mont Ventoux is niet genoeg, epo is belangrijk voor herstel en dat merk je pas na veel meer ritten bij een veel grotere inspanning. Oké, zeg ik dan als wetenschapper, herstel kun je onder meer meten door te kijken naar het enzym CPK. Hoe hoger die waarde na een inspanningstest, hoe zwaarder de spieren het hebben gehad. Maar als we kijken naar dat enzym zien we in de epo- en placebogroep wederom amper verschillen. Het valt niet uit te sluiten dat epo op de lange termijn voor sommige profrenners toch iets uitmaakt, maar ons onderzoek laat in ieder geval zien dat het geen wondermiddel is waar mensen ineens massaal beter van gaan fietsen.



'Je ziet bij doping vaak dat de redenering wordt gemaakt: zieke mensen knappen op van dit middel, dus dan gaan gezondere mensen er vast nóg beter van presteren. Maar zo werken medicijnen vaak niet. Als je iemand met een goed humeur antidepressiva geeft, wordt ie dan nóg vrolijker?'



