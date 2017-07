Proefpersoon: conclusie van wetenschappers dat epo niet werkt is ongeloofwaardig

Ze vroegen geeneens hoe snel ik er clean over deed. En de testjes die we wekelijks deden in het laboratorium, drie maanden lang, zeiden die niet meer over onze kracht dan over ons uithoudingsvermogen? Ik had begrepen dat epo helpt bij langdurige, zware inspanningen.



Maar ik was hier nou eens niet de betweterige EenVandaag-journalist, die graag verhalen maakt over dopingzondaars en zijn bevindingen bijhield voor jawel, een egodocument. Maar er was een hoger doel, ik diende hier de wetenschap.



Adam Cohen, de oprichter van dat Leidse medicijn-onderzoeksinstituut CHDR vertrouwde me toe dat het effect van doping vooral tussen je oren zit.

Godzijdank, één keer betrapt, toch net een echte wielrenner