Premiersdebat is belachelijk in een parlementaire democratie

Volstrekte flauwekul

Wat een schande zoals de provincie Noord-Holland zijn brug- en sluiswachters behandelt (O&D, 18 januari)! En wat een drogreden dat de arbeidsvoorwaarden van deze dienaren van de publieke zaak 'aan de marktpartijen is'. Volstrekte flauwekul. Het is in iedere aanbesteding mogelijk (netjes? gebruikelijk?) om zittend personeel tegen de geldende arbeidsvoorwaarden over te nemen. Bij aanbestedingen in het openbaar vervoer (doet diezelfde provincie, dus die weet dat) gebeurt dat altijd.



Het is ook heel goed mogelijk om in de aanbesteding te eisen dat de geoutsourcete medewerkers naar de publieke normen betaald krijgen.



Ik werk in de provincie Zuid-Holland. Wij hanteren bij aanbestedingen vaak een minimumtarief, juist om prijsvechters met hun problemen te voorkomen. Zowel te hoog als te laag aanbieden leidt dan tot strafpunten. Maar deze mensen hadden natuurlijk gewoon in dienst moeten blijven, net als bij ons in Zuid-Holland.



Coen Glaser, provincie Zuid-Holland, op persoonlijke titel