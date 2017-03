Pragmatische politiek is niet cynisch

Brief van de dag: Niet Samsom handelde cynisch

Je kunt, zoals briefschrijver Hans Boer (O&D, 1 maart), Den Uyls opmerking over de vrijblijvende opstelling van partijen bij verkiezingen in De smalle marges van de politiek zien als afwijzing van achterkamertjespolitiek, maar het is ook een mythe dat zo'n afwijzing links zou zijn. Het was een apolitiek punt van die nieuwe partij uit 1966. Achterkamertjes waren vervolgens in 1973 hard nodig, ook voor Van Mierlo trouwens, om het progressieve kabinet Den Uyl in elkaar te zetten. Een regering die werkte met partijprogramma's en speerpunten: je neemt je politieke achtergrond mee naar het kabinet en je doel is concrete resultaten te halen. Dat is wat Samsom ook deed en nu zou zulke pragmatische politiek cynisch zijn? Nee. Cynisch is dat Samsom voor de PvdA verkiezingen won, kabinetsdeelname van de PvdA realiseerde, zich vier jaar in het parlement inzette voor zowel behoorlijke sociaal-democratische resultaten als een behoorlijk bestuur van Nederland en vervolgens ontslagen werd omdat zijn partij dit niet goed genoeg vond om bij de kiezers mee aan te komen. Wat zou het vertrouwen van het publiek meer schaden? Een verantwoordelijk kabinet in elkaar knutselen of je progressiviteit en optimale resultaten verloochenen?



Maarten Dulfer, Peize