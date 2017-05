Politie kan zich beter richten op langere weg naar diverse politiemacht

In landen als de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk dragen agenten in sommige steden of regio's ook hoofddoeken of tulbanden

Dat zijn suggestie door bijna de voltallige Tweede Kamer direct is afgeschoten (GroenLinks had nog bedenktijd nodig) zegt veel over het politieke en maatschappelijke klimaat in dit land. De PVV regeert weliswaar niet, maar zet wel de toon. In landen als de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk dragen agenten in sommige steden of regio's ook hoofddoeken of tulbanden zonder dat daarmee de neutraliteit van het politieapparaat - laat staan de rechtsstaat zelf - in die landen op het spel staat. Integendeel, deze houding straalt een soort zelfvertrouwen uit over de pluriforme bevolking van die landen (of steden) waar we hier jaloers op kunnen zijn.



Maar de verschillen tussen Amerika en Europa zijn aanzienlijk. De VS en Canada zijn als traditionele immigratielanden veel diverser - en optimistischer over immigratie - dan die in continentaal Europa. Hier zijn er verhoudingsgewijs meer moslimimmigranten, is de integratie een groter vraagstuk en is de hoofddoek zelf in toenemende mate een controversieel kledingstuk. Voor vele moslima's is het simpelweg een uiting van een religieuze voorkeur, maar veel niet-dragers zien het als symbool van religieuze vrouwenonderdrukking, en weer anderen dragen de hoofddoek juist als vorm van protest tegen islamhaat.