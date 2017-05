Polendorp is gemakkelijk schoon te houden

Midden in het grote niets is een dorp gebouwd. Zonder naam, daarom noemen ze het 'Polendorp' of, correcter, want er wonen ook een paar Litouwers, 'Arbeidsmigrantenpark'. Er zou een poort moeten komen met die naam erop, in krulletters, maar dat gaat kennelijk te ver. Wel zijn er slagbomen en is er 24-uursbewaking, met camera's in elke straat.