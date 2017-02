Poetin verklaart alle oppositie vogelvrij

Waar gegrossierd wordt in 'alternatieve feiten' doen fatsoen, vrijheid en het leven van anderen er kennelijk niet toe

Of deze moorden in opdracht van hogerhand werden uitgevoerd, valt moeilijk na te gaan. Maar het is wel duidelijk dat Poetin in de afgelopen jaren een sfeer heeft geschapen waarin de oppositie bijna vogelvrij is verklaard. In de regeringsgezinde pers en op de staatstelevisie worden andersdenkenden vaak als een 'vijfde colonne' aangeduid, kortom als landverraders.



Poetin droeg nog eens bij aan dit gevoel van straffeloosheid door een hoge onderscheiding uit te reiken aan de man die Litvinenko volgens een Britse rechter ombracht met het radioactieve polonium.



De lange reeks politieke moorden, allemaal op leden van de oppositie, moet de bewonderaars in het Westen van de krachtige stijl van de Russische president te denken geven. Maar waar gegrossierd wordt in 'alternatieve feiten' doen fatsoen, vrijheid en het leven van anderen er kennelijk niet toe.