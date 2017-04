Pensioenfondsen, laat Shell nu al weten voor de groene resolutie te stemmen

In april adviseert Shell zijn aandeelhouders om voor of tegen een groene aandeelhoudersresolutie te stemmen. Grootaandeelhouders, zoals de Nederlandse pensioenfondsen, moeten Shell daarom nu steunen om een groene koers te gaan varen.



'Het vertrouwen (in de olie-industrie) is zo ver gedaald dat het een serieus probleem is geworden voor onze toekomst', zei Shell-CEO Ben van Beurden in maart tegen een zaal vol collega's in Texas. Van Beurden worstelt al langer met de onwil van de maatschappij om zijn bedrijf te zien als een force for good, zoals hij Shell zelf graag ziet. In interviews noemt hij dit het grootste probleem uit zijn hele carrière.