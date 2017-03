Paul Brill: Joden zijn in VS nog altijd beter af dan in Frankrijk

Dat laatste was Silbermans voornaamste stelling: nooit en nergens eerder in de diaspora waren de veiligheid en het succes van de Joden zo groot geweest

Niet iedereen onderschreef dat. Daarnaast vroegen sommige critici zich af of Silbermans observaties, indien correct, juist ook niet een groot risico inhielden voor het Jodendom. Had de titel niet veeleer moet luiden: An Uncertain People? Want hoe veerkrachtig zou de Joodse identiteit blijven als deze in het kader van een voortschrijdende assimilatie verschraalde tot het financieel steunen van Joodse charitatieve instellingen en het opkomen voor Israël?