Paul Brill: driehoeksrelatie tussen Trump, Poetin en Xi verschuift

Nu moet hier onmiddellijk al een disclaimer worden opgevoerd. Het snel toegenomen gevaar van een militaire botsing met Noord-Korea kan alles weer op losse schroeven zetten. Niet de hoofdletter J maar de O van onberekenbaarheid is de ware tweede initiaal van Donald Trump. Hij laat zich daar ook graag op voorstaan. Van een doordachte visie of een strategisch plan lijkt geen sprake. Met als gevolg dat het roer van het schip van staat over een paar weken best weer kan worden omgegooid.



Maar voorlopig hebben we te maken met een verbijsterende herstart van het presidentschap. President Trump breekt met de koers van kandidaat Trump, schreef ik vorige week naar aanleiding van de militaire strafactie tegen Assad. Inmiddels is die typering al een understatement geworden: we moeten spreken van een draai van honderdtachtig graden.



Dat geldt niet alleen voor de opstelling tegenover Moskou en Peking. Door bijna alle belangrijke verkiezingsbeloften is een dikke streep gezet. Soms willens en wetens, soms impulsief, soms door de realiteit gedwongen.