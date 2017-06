Pas op voor 1 procent van deze mensen

Verlies

Het interview met Anna Enquist in deze krant (17 juni) waarin het verlies van haar dochter ter sprake komt, was voor Arnon Grunberg aanleiding het onderwerp 'omgaan met de doden' te bespreken (Voetnoot, dinsdag 20 juni). Door het standpunt van Enquist als volgt weer te geven: 'Het is wel makkelijker van de doden te houden, ze spreken je nooit tegen, ze stellen niet teleur' probeert hij het onderwerp naar zijn hand te zetten.



Maar wat ze zegt is dat je het niet kunt accepteren dat je kind zo wordt weggerukt en dat je hooguit kunt proberen het te verdragen. Door het blijven denken aan haar dochter is het overleven van Anna Enquist gezien haar literaire productie niet bepaald in gevaar gekomen. Evenals Enquist moeten wij - of wij dat nu willen of niet - vrijwel dagelijks aan onze dochter Eline, overleden in 1999, denken. En ook wij mogen wat onze carrière betreft niet klagen. We spreken nog geregeld over haar, je wilt haar er immers bij houden. Dat is geen levensopgave, maar zo gaat dat nu eenmaal bij ouders die een kind hebben verloren.



Ria Bikker, Arie Berghout, Rotterdam